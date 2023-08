Ząbkowice Śląskie marzą o połączeniu kolejowym z Wrocławiem. Ruszyła inicjatywa ustawodawcza mieszkańców i zbieranie podpisów

Chcą jeździć pociągiem z Ząbkowic Śląskich do Wrocławia

Co najmniej kilkanaście tysięcy mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest związanych z aglomeracją wrocławską przez dojazd do pracy, szkolnictwo wyższe, biznes czy szeroko pojętą kulturę. Pomysłodawcami akcji są dwaj mieszkańcy powiatu ząbkowickiego, nauczyciel geografii i podróżnik Bogdan Tuła oraz Łukasz Lach . Zbiórka podpisów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Tylko podczas jednego dnia zebrali ponad 1000 wymaganych podpisów, aby petycję skierować do samorządu województwa.

Samorząd województwa dolnośląskiego rozbudowuje sieć połączeń kolejowych

Warto zaznaczyć, że województwo dolnośląskie systematycznie przejmuje i rozbudowuje połączenia kolejowe wraz z flotą pociągów. Rewitalizowany będzie m.in. ponad 38-kilometrowy fragment linii kolejowej nr 310 między Piławą a Łagiewnikami.

Na ten moment ze stacji kolejowej Ząbkowice Śląskie można dojechać do Legnicy lub Katowic. Żeby dostać się do Wrocławia trzeba skorzystać z komunikacji samochodowej i pojechać zatłoczoną krajową drogą nr 8 lub dojechać do węzła kolejowego Kamieniec Ząbkowicki i stamtąd już pociągiem dostać się do Wrocławia.

Inicjatorzy akcji „TAK dla pociągu Ząbkowice-Wrocław” uważają, że walczą z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców Ząbkowic, którzy mają utrudnione możliwości studiowania i pracy we Wrocławiu dzięki brakowi połączenia kolejowego. Kto wie, być może już niedługo zapadną decyzje, które to połączenie uruchomią.