Koszmar kierowców na południu Wrocławia. Na nowej linii kolejowej psują się szlabany. Potężne korki

- Na sygnalizatorach pulsowało czerwone światło, rogatki dla pieszych i rowerzystów i na jednym pasie ruchu były zamknięte, pozostałe podniesione do góry. Zdezorientowani kierowcy utknęli w ogromnym korku. Żeby wydostać się autem z Jagodna, straciłam ponad 40 minut - relacjonuje mocno zdenerwowana pani Agnieszka.

Awaria szlabanów. Kierowcy w nerwach dzwonili na policję

Pan Andrzej, także nie szczędzi słów zdenerwowania. Nie dosyć, że od początku powstania tej linii co chwilę są kłopoty z szlabanami, to jeszcze jakby tego było mało, we wtorek od rana, kawałek za przejazdem w stronę centrum, jeden pas ruchu zajęli drogowcy.