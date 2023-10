Rozbił na latarni luksusowy samochód marki Lexus i próbował zbiec? Policja namierzyła go dzięki świadkowi

Mężczyzna podczas nocnej jazdy przez Srebrną Górę w powiecie ząbkowickim stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Mundurowi znaleźli sprawcę zdarzenia dzięki relacji świadka. Teraz wrocławianin nie tylko utracił należący do kosztownych samochód, ale też będzie musiał odpowiedzieć za to przed sądem. Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia, utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat i świadczenie w kwocie nie mniejszej niż 5000 złotych.