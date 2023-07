Za mało wody w rzece Barycz na spływy kajakowe. Są mielizny, trzeba sprawdzić przed wycieczką, czy da się popłynąć

Szlak kajakowy w Dolinie Baryczy liczy ponad 80 km

Szlak kajakowy w Dolinie Baryczy to 80 kilometrów tras, podzielonych na osiem atrakcyjnych odcinków. Obecnie na Baryczny, jeśli chodzi o stan wody, sytuacja się zmienia z dnia na dzień i trzeba na bieżąco ją monitorować. Na niektórych odcinkach wody jest za mało, by były atrakcyjne turystyczne.

Mielizny na rzece Barycz, wiemy gdzie nie da się płynąć kajakiem

- Jeżeli ktoś przyjeżdża i korzysta z kajaków, powinien zapytać organizatora spływu, który odcinek jest najbardziej spływny - mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka w organizacji Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Z informacji od "Wód Polskich" i partnerów wiadomo, że dzisiaj (13.07.2023) odcinek z Milicza do Sułowa nie jest w pełni spływny ze względu na mielizny. Lepiej obecnie wybrać odcinek inny równie atrakcyjny odcinek z Nowego Grodziska do Sławoszowic. Liczy on 5 km, przeliczając to na potrzebny czas, żeby go pokonać to jakieś dwie godziny.