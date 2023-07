Cycling Recycling 2023 na Dolnym Śląsku: Ruszyli z Wałbrzycha, we Wrocławiu i kilku miejscach regionu zbiorą elektrośmieci

- Od 18 lat namawiamy Polaków do tego by oddawali elektroodpady do ponownego wykorzystania, by ich nie wyrzucać do śmieci. W elektroodpadach są zwarte cenne surowce, których ponad 80% masy odpadów jesteśmy w stanie odzyskać by trafiły do hut i innych zakładów do stworzenia nowych wyrobów, ale wcześniej zabezpieczyć zawarte w nich substancje niebezpieczne, by nie dostały się do środowiska - wyjaśnia Robert Wawrzonek, członek zarządu i dyrektor techniczny REMONDIS Electrorecycling Sp.z o.o., Polska i zachęca do selektywnej zbiórki tych odpadów.