Potężna awaria wodociągowa w Jeleniej Górze. Hektolitry wody zalały market Aldi. Wody nie ma w kilku dzielnicach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze poinformowało o potężnej awarii wodociągowej. Dzisiaj w nocy (3 maja 2023) pękła rura o przekroju 500 milimetrów, która łączy Górę Chmielnik z Cieplicami!

"Bez wody pozostaje część Cieplic, Sobieszowa oraz - między innymi - mieszkańcy osiedla Rakownica, ul. Karola Miarki i Zachodniej. Pracownicy Wodnika są na miejscu. Będą pracować aż do skutku. Może to potrwać do późnych godzin wieczornych. O sytuacji będziemy informować na bieżąco " - komunikują dzisiaj od rana pracownicy jeleniogórskiego Wodnika w mediach społecznościowych.