Poszukiwania w zbiorniku Warszawianka w Świebodzicach pod Wałbrzychem nie ustają. Strażacy i policja wzywają nurków

Służby z Wrocławia i Legnicy wspierają przeszukiwania na stawie Warszawianka w Świebodzicach - nurkowie sonary 10 i 11 sierpnia

Policja oraz Państwowa Straż Pożarna nie zaprzestają poszukiwań prowadzonych na terenie Świebodzic i innych części powiatu świdnickiego na Dolnym Śląsku. 8 sierpnia wieczorem mógł tam utonąć mężczyzna, do dziś osoby tej nie znaleziono.

- To mieszkaniec powiatu świdnickiego, znane są nam jego personalia i miejsce zamieszkania. Takie informacje przekazała osoba zgłaszająca zdarzenie nad stawem 8 sierpnia - zaznacza nasz rozmówca i dodaje, że obecnie służby tej informacji nie ujawniają, jako że oficjalnie zaginięcie mężczyzny nie zostało zgłoszone.

Dwa pierwsze dni poszukiwań 8 i 9 sierpnia nie przyniosły rezultatu

Od wtorku, 8 sierpnia trwają poszukiwania na terenie Świebodzic, gdzie do stawu między obecnymi ulicami Świdnicką, Wolności i Kolejową w Świebodzicach miał wpaść mężczyzna.

- O godz. 22.03 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w stawie Warszawianka może topić się mężczyzna. Jego znajomy, którego zastaliśmy nad stawem był przemoczony i zziębnięty. Udzieliliśmy mu kwalifikowanej pierwszej pomocy - informował Łukasz Grzelak, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Znajomy zaginionego zrelacjonował zdarzenie, miał też próbować ratować mieszkańca powiatu świdnickiego. Niestety, nie zdołał go wyciągnąć z wody, ani udzielić mu pomocy. Od chwili upadku do wody mężczyzny poszykują służby z całego Dolnego Śląska.

Pierwszego dnia mężczyzny szukało sześć zastępów strażackich, działania kontynuowano we środę 9 sierpnia.