Filip Pawelec, syn legendy Śląska Wrocław w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

W finale powiatowym XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii do lat 10 we Wrocławiu ponownie wygrała Akademia Piłkarska Olympic Wrocław. Do zwycięstwa swojej drużyny przyczynił się Filip Pawelec, syn legendy Śląska Wrocław – Mariusza Pawelca.