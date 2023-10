Wszystko zaczęło się w Kłodzku. Jest nowy kryminał Tomasza Duszyńskiego "Małomiasteczkowy" z akcją we Wrocławiu i Strzelinie ZDJĘCIA, FILM

Akcja powieści kryminalnej pt. "Małomiasteczkowy" Tomasza Duszyńskiego rozgrywa się na Dolnym Śląsku, tym razem w Wiązowie znajdującym się niedaleko Strzelina na Dolnym Śląsku. Do miasteczka po dwudziestu latach wraca już jako policjant Konrad Cichecki.

Gdy podczas rewitalizacji miejscowego rynku zostają odnalezione zwłoki kobiety, sprawa nabiera większego tempa. Miejscowe tajemnice wychodzą na światło dzienne i być może znaleziony trop zaprowadzi detektywów do morderstwa sprzed dwudziestu lat we Wrocławiu. Zapraszamy do krótkiego wywiadu z pisarzem i zapraszamy do przeczytania „Małomiasteczkowego”. Spotkanie poprowadziła Klaudia Lutosławska.