Wrocławskie Targi Dobrej Książki mają swoją historię, ale pokazują jedno: książka nie przeżywa kryzysu

Maciej Rajfur: Czy książka to relikt i obiekt na wymarciu? Może to pesymistyczne pytanie.

Anna Morawiecka: Bardzo. Uważam, że jest wręcz odwrotnie - książka przeżywa rozkwit.

To dość niepopularna teza.

Jestem głęboko o tym przekonana. Wrocławskie Targi Dobrych Książek organizuję od 17 lat i może był taki krótki czas, kiedy sprzedaż książek spadała, ale uważam, że przez ostatnie lata możemy zdecydowanie mówić o większym zainteresowaniu i czytaniem i zakupami coraz piękniej wydawanych publikacji.

Czyli kryzys książki, którą wypierają filmy, gry, media społecznościowe, generalnie cyfryzacja, już minął?

Myślę, że takie zachłyśnięcie się cyfrowym światem mija i, moim zdaniem, nie spowodowało „książkowego kryzysu”, jak zapowiadano przed laty. Można to zaobserwować na targach, na które przychodzą całe rodziny. Rodzice kupują książki sobie i dzieciom. Wiedzą, jak ważne jest czytanie. Często więc czytają swoim pociechom nawet tym, które jeszcze są w brzuchu swojej mamusi. Wrocławskie targi się rozwijają, przybywa wydawców. W tym roku jest ich ponad 200, z czego bardzo się cieszę, bo tylu we Wrocławiu na WTDK jeszcze nie było. Jest to dowód na to, że sprzedają swoje książki, bo tylko wtedy przyjazd na targi ma sens. Czyli ludzie kupują, a zatem także i czytają. Czytelnictwo się raczej rozwija.