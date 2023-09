Na Dolny Śląsku przybędzie w tym roku 9 nowych kleryków

- Można na tę formację spojrzeć z perspektywy pokoleniowej. Są osoby, które uważają, że model kształcenia kleryków istniejący dotychczas przyniósł przed laty dobre przygotowanie do kapłaństwa. To prawda, znamy wielu bardzo dobrych kapłanów, którzy ukończyli seminarium w tamtym czasie. Niemniej zwraca się dzisiaj coraz większą uwagę na potrzebę dostrzeżenia zmian dokonujących się we współczesnym człowieku. Do tego zmienia się postrzeganie Kościół i ludzie młodzi często inaczej przeżywają wiarę i przynależność do Kościoła w swoich domach rodzinnych. Fundamentalnej zmiany wymaga więc myślenie o sobie jako części wspólnoty. Obecnie też, co warto sobie uświadomić, kapłaństwo przestaje wiązać się z awansem społecznym, który następował automatycznie i naturalnie jeszcze do niedawna. Kandydaci rozpoczynają drogę do kapłaństwa, by rozpoznać powołanie jako coś niezwykle wartościowego i sami o tym przekonani, mogą prowadzić innych do głębokiej relacji z Bogiem, a później przez doświadczenie i świadectwo życia, zapraszać i wchodzić w relację z drugim, często niekoniecznie życzliwym mu człowiekiem. To składania do refleksji o nowych formach budowania wspólnoty i używania odpowiedniego języka, sposobu głoszenia Słowa. Ewangelia jest niezmienna od początku chrześcijaństwa, ale każdego pokolenie potrzebuje znaleźć narzędzia komunikacji, aby ją skutecznie głosić. I temu służy chociażby etap propedeutyczny – tłumaczy ks. Tomasz Metelica.