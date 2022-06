Wrocławski tiktoker oblewa ludzi wodą i publikuje filmy w sieci. Czy na pewno jest bezkarny?

O sprawie poinformował nas czytelnik:

"Dla niego to zabawa, ale innym ludziom to się nie podoba. Trzeba zakończyć jego wybryki. Każdy ma prawo spacerować czy jechać rowerem. A na rowerzystów też tam gdzieś w parku we Wrocławiu pryskał. Na jego TikToku jest bardzo dużo tych filmów. On je upublicznia, ludzi nagrywa na live i ma po 1000 widzów na raz!" - opowiada nasz czytelnik.