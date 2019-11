Wrocławska Offensywa teatralna gra w Piekarni! Mamy dla Was bilety

Do czasu powstania Wrocławskiej Offensywy Teatralnej teatry niezależne we Wrocławiu były archipelagiem samotnych wysp, którym trudno było zjednoczyć się we wspólnym przymierzu ze sobą i przede wszystkim z widownią – partnerami do rozmowy o świecie. W listopadzie 2016 roku liderzy offowych teatrów spotkali się i powołali do życia WrOT, czyli Wrocławską Ofensywę Teatralną.

W szeregach grupy są twórcy spektakli dramatycznych, lalkowych, muzycznych, ruchowych, a także przedstawiciele teatru poszukującego, teatru opowieści czy teatru rozrywkowego. Są uznane i początkujące grupy teatralne, wolni strzelcy, animatorzy kultury, słowem: wszyscy, którym bliska jest wrocławska scena niezależna. Od samego początku wielkim marzeniem WrOT-owych artystów było stworzenie albo znalezienie miejsca, w którym mogliby regularnie prezentować swoje spektakle wrocławskiej publiczności. I oto stało się – w dniach 23-25 listopada w Centrum Sztuk Performatywnych/Piekarnia będzie miało miejsce OTWARCIE SCENY WROCŁAWSKIEJ OFFENSYWY TEATRALNEJ. Zobaczymy Małgorzatę Szczerbowską w spektaklu „Sprzedam”, Katarzynę Baraniecką z Teatru Kombinat w spektaklu „Oriana. Utwór” i Iwonę Konecką w spektaklu „Atrapa i utopia”. Następnie regularnie co miesiąc w tej przestrzeni będą prezentowane najlepsze spektakle Wrocławskiej Offensywy Teatralnej.

Szczerbowska/Kaczmarek

23 listopada 2019/ sobota/ 19:00

Sprzedam to rodzaj gry towarzyskiej. Gra oparta jest na przypuszczeniach dotyczących osób, sytuacji, przebiegu zdarzeń. Kto, gdzie, kiedy i dlaczego. Dlaczego? Każdy z nas zadaje pytania i szuka odpowiedzi. Każdy pochodzi z jakiegoś kraju. Ja jestem z Polski. To dobrze czy źle? Polska to wolny kraj… W tym kraju się urodziłam i zakochałam się po raz pierwszy. W tym kraju zostałam zgwałcona i nie umiem tego udowodnić. W tym kraju jestem chora i nie stać mnie na leczenie. Tutaj modlę się o istnienie jakiegokolwiek Boga i zabijam siebie – na każdym spektaklu jeden raz, bo w tym kraju ja jestem aktorką. Polska to wolny kraj. Polska jest w Europie. To dobrze czy źle? Kto, gdzie, kiedy i dlaczego? Zadaję pytania i szukam odpowiedzi. Warunkiem gry jest ruch, więc się przemieszczam – pionowo albo poziomo… Będzie dobrze, myślę. Będzie źle, myślę. Pani Stysiu! Pani Stysiu! Nie ma jej… Jak widownia chce kawy, to nigdy jej nie ma… scenariusz: Małgorzata Szczerbowska reżyseria: Szymon Kaczmarek scenografia: Kaja Migdałek występują: Małgorzata Szczerbowska, Szymon Kaczmarek premiera: 13 lutego 2015, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

czas trwania: 80 minut

Spektakl zrealizowany w ramach rezydencji artystycznej Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Oriana. Utwór

Teatr Kombinat

24 listopada 2019/ niedziela/ 19:00 Oriana gra tylko głośne utwory. Nie tylko wtedy, kiedy rozprawia się ze znienawidzonymi przedstawicielami władzy i dyktatury, ale nawet gdy chodzi o miłość do mężczyzny. Wszędzie tam, gdzie stawką jest wolność i sprawiedliwość – sama staje się utworem zuchwałym, a może nawet bezczelnym i złym, ale na pewno nie zostawiającym nikogo obojętnym.

Oriana. Utwór to spektakl inspirowany życiem legendarnej włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci. Życiem pełnym walki, uporu, odwagi, dokonywania niepopularnych wyborów, bezpardonowego głoszenia własnej, subiektywnej prawdy. Takie życie ma swoją, często niemałą cenę. Przyglądamy się niezwykłemu istnieniu rozpiętemu pomiędzy sprzecznymi pragnieniami – potrzebą bycia w centrum najważniejszych wydarzeń a wycofywaniem się we własny, hermetyczny świat; demonstrowaniem niezależności a potrzebą bliskości; przymusem radykalnego oponowania krzykiem a potrzebą milczenia; dążeniem do pokoju a prowadzeniem otwartych wojen…



tekst: Rita Jankowska opieka reżyserska: Katarzyna Dudzic-Grabińska choreografia: Anna Gancarz scenografia i kostium: Katarzyna Leks muzyka: Marek Otwinowski występuje: Katarzyna Baraniecka

prapremiera: 1 grudnia 2018, Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu czas trwania: 50 min

Spektakl dla widzów od 16 roku życia.

Spektakl powstał dzięki wsparciu Urzędu Miasta Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Atrapa i Utopia

Iwona Konecka

25 listopada 2019/ poniedziałek/ 19:00 To wywód trochę już zmęczonej aktywistki, która co chwilę się poddaje, lecz poddać się nie może.

W pseudo-akademickiej formie wykłada widowni sens swoich działań, by za chwilę skontrować go poetycko-teatralnym obrazem. Dlatego Atrapa i Utopia to esej teatralny. Artystka szuka tematu w publicystyce i filozofii politycznej, a przede wszystkim w nowej polskiej poezji. To inspiracje, z których montuje teatralne metafory: zmienne i nieokiełznane, a wśród nich: sekwencje wybuchów, rockowe koncerty, trochę benzyny a nawet Święty Mikołaj…

Gdzieś między aulą wykładową a klubem go-go Iwona Konecka prowokuje odbiorców do odklejenia się od codzienności – udającej jedynie słuszną i nieuniknioną – i sięgnięcia wzrokiem w przyszłość. W zasadzie do różnych mniej lub bardziej możliwych przyszłości…

scenariusz i wykonanie: Iwona Konecka video: Łukasz z Bałut konsultacje: Anna Sadowska premiera: 19 grudnia 2015, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu czas trwania: 60 min Spektakl dla widzów od 16 roku życia. Terminy kolejnych prezentacji: GRUDZIEŃ 2019

13.12.2019, 19:00 Wiera Gra, Kolektyw Kobietostan

14.12.2019, 19:00 Wyjścia, Studio Czyczkowy

15.12.2019, 19:00 Rzeczy, Psychoteatr STYCZEŃ 2020

10.01.2020, 19:00 dzień:noc:DZIEŃ, Towarzystwo Kultury Czynnej

11.01.2020, 19:00 Ruska śmierć, Teatr Ekstrawersja

12.01.2020, 19:00 Las, Psychoteatr Partnerem projektu jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego

