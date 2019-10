Wrocławianka walczy z białaczką i potrzebuje pieniędzy na leczenie w Izraelu

Aleksandra Rzepecka ma 36 lat. Od 9 lat jest żoną Bartka, od 4 lat mamą Matyldy. O jej historii pisaliśmy już we wrześniu. Wtedy - dzięki pomocy Czytelników - udało się zebrać pokaźną sumę. Ale okazuje się, że to wciąż mało. W październiku 2017 roku, podczas rutynowych badań, lekarz wykrył u pani Aleksandry guzek w lewej piersi. Okazał się, że to nowotwór złośliwy. W listopadzie 2017 roku zrobiono kobiecie mastektomię, a w styczniu 2018 roku rozpoczęła się chemioterapia. Późniejsze wyniki badań wykazały, że choroba ustąpiła. Ale cztery miesiące później – w grudniu ubiegłego roku - wykryto białaczkę.

JAK WESPRZEĆ PANIĄ ALEKSANDRĘ? TU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Choroba postępowała tak szybko, że lekarze dawali pani Oli dwa tygodnie życia. Ale ona nie poddawała się. Wszystkie dostępne w Polsce i możliwe do zastosowania metody leczenia zawiodły. Pozostała ostatnia szansa – innowacyjna terapia CART – T – cell z powodzeniem stosowana w Izraelu. Da ona szanse na poprawę stanu zdrowia na tyle by umożliwić przeszczep szpiku kostnego i ostatecznie pokonać białaczkę.

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli Wrocławianka zebrała pieniądze, które pozwoliły wyjazd do Izraela. Niestety organizm pacjentki był w takim stanie, że niemożliwe było rozpoczęcie terapii nowoczesną metodą. Lek podany w Izraelu, żeby stan zdrowia poprawić, nie zadziałał. Pani Ola wróciła do Wrocławia. Tu bierze kolejny lek. Ma poprawić jej stan na tyle by możliwy był powrót do Izraela i rozpoczęcie leczenia CART – T – cell.