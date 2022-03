Wrocławianin sprowadza karetki oraz samochody terenowe z Europy Zachodniej i wysyła je na Ukrainę [ZOBACZ JE NA ZDJĘCIACH]

- Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska. Pojawiła się nagła potrzeba karetek pogotowia, samochodów terenowych oraz jeżdżących chłodni do przewożenia ciał Ukraińców poległych na wojnie. Ukraina jest rozległa i czasem, żeby kogoś pochować zwjego rodzinnych stronach, trzeba było wieść zwłoki nawet 1500 kilometrów - rozpoczyna opowieść mężczyzna.

Terenówki jak w konflikcie pomiędzy Libią i Czadem

On i inni Ukraińcy, jako społeczność ukraińska mieszkająca w krajach Unii Europejskiej, kupowali karetki i samochody terenowe w Danii, Anglii, Niemczech czy w Polsce i dostarczali je na Ukrainę. To były pojazdy nabywane od prywatnych właścicieli. - Przygotowywaliśmy je i przemalowywaliśmy je jeszcze w krajach Europy Zachodniej. W latach 2014-2016 sprowadziliśmy ponad 200 samochodów, które trafiały głównie do Doniecka i Ługańska - mówi Andrzej.