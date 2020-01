Wrocław. Zobacz pożar na Stabłowicach z lotu ptaka [FILM Z DRONA]

Na autostradzie A4 zapaliła się ciężarówka. Węzeł Wrocław Wschód był zablokowany przez kilka godzin [ZDJĘCIA]

We wtorek ok. godz. 18.30 doszło do pożaru samochodu ciężarowego na 164. km autostrady A4, w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Na jezdni w kierunku Wrocławia zapaliła się ciężarówka, której kabina błyskawicznie stanęła w płomieniach. Strażakom udało się ograniczyć rozwój ognia, który...