Protest rolników we Wrocławiu. Setki rolników protestowało przed Urzędem Marszałkowski. Pożar, syreny i krzyki

Protest rolników przeniósł się do centrum Wrocławia. Kilkaset maszyn rolniczych przemieszczało się przez miasto utrudniając i blokując ruch. Kulminacyjny protest odbył na ul. Widok przy siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i przed na parkingu przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim przy ul. Mazowieckiej i przy Poczcie Głównej. Utrudnienia i manifestacje trwały od godz. 10 do godzin popołudniowych. MPK zmuszone było wyznaczyć objazdy.

- Do Wrocławia wjechało około 500 ciągników, ale dzisiejszym zgromadzeniu wzięło udział około 2 000 osób. Organizatorzy zakończyli też dzisiaj zgromadzenie na alei Sobieskiego. Co oznacza, że rolnicy nie planują już tam protestować. Jezdnia na Psim Polu w obu kierunkach jest przejezdna – mówi Monika Dubec, z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.