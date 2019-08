Wrocław. Wyjątkowa wystawa w Muzeum Teatru. Zobacz!

GEST

the mime theatre wrocław

Studencki Teatr Pantomimy GEST (później Teatr Mimu GEST) założony został w 1960 roku przez studentów architektury Politechniki Wrocławskiej, pierwszym kierownikiem był aktor-mim Wrocławskiego Teatru Pantomimy (architekt z wykształcenia) Aleksander Sobieraj, kolejnym, także mim z zespołu Henryka Tomaszewskiego, Jerzy Puzilewicz.

I Program (1961, reż. Aleksander Sobieraj) składał się z kilku solowych etiud wzorowanych na mimodramach Marcela Marceau pt. Rzeźbiarz, Chirurg, Malarz, Kain i Abel, Pojedynek, w 1963 roku został poszerzony o Milusińskich, Żołnierza, Wojnę. Program ten przyniósł GEST-owi w 1964 roku drugą nagrodę na Światowym Festiwalu Teatrów Studenckich w Nancy (Francja).

II Program Mowa ciszy (1964, reż. Jerzy Puzilewicz) i kolejne – Ich Oblicza (1965, reż. zbiorowa pod kier. Ludmiły Dąbrowskiej), Dokąd (1966, reż. zbiorowa) to próby samookreślenia się artystycznego i czas wypracowywania cech charakterystycznych GEST-u: inspiracja otaczającą rzeczywistością, satyryczne zacięcie oraz zasada kolektywnej pracy. Sukcesy i nagrody zdobywane w kraju i za granicą dopingowały zespół do szukania własnej, oryginalnej formy ekspresji, do przekraczania granic ilustracyjności, do tworzenia własnego języka ruchu z pogranicza myśli i emocji.