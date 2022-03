Wrocław wspiera jak może. Od drobnych gestów po duże zbiórki. Zobacz, jak możesz pomóc uchodźcom wojennym z Ukrainy

We wrocławskiej Czasoprzestrzeni od początku wojny na Ukrainie trwa zbiórka darów dla uchodźców.

"Zbieramy rzeczy, które rozdajemy osobom, które już dotarły do Wrocławia albo organizujemy transport na granicę" – mówi Barbara Matczak ze stowarzyszenia Tratwa

.

W Czasoprzestrzeni zbierane było wszystko ale do czasu.

"Teraz nie przyjmujemy już ubrań, bo jesteśmy nimi zasypani" – mówi pani Barbara. - "Zachęcamy natomiast uchodźców, aby przychodzili do nas, najlepiej z własnymi torbami i wybierali sobie to co jest im potrzebne".