Ubrania do oddania - akcja charytatywna fundacji Dodo. Sprawdź jak możesz pomóc zagrożonym gatunkom zwierząt

Fundacja Zoo Wrocław Dodo zachęca wrocławian do wsparcia akcji "Ubrania do oddania", z której cały dochód zostanie przekazany na projekty ochrony zwierząt takich jak:

Kłusownictwo, ekspansja międzynarodowych koncernów wydobywczych, rolnych branża tekstylna to główne przyczyny zagrożenia wielu azjatyckich gatunków zwierząt.

Nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo to młode żubry. Pomelo i Podgrzybek ważą 30-40 kilogramów. Na razie piją mleko, ale w przyszłości będą zajadały się sianem, zielonką i warzywami. Należą do gatunku,…

Ubrania do oddania - jak to działa?

Maksymalny rozmiar paczki wynosi 180 cm dla sumy wszystkich trzech wymiarów: szerokości, wysokości i głębokości, najdłuższy bok może mieć maksymalnie 80 cm. Paczka powinna ważyć od 10 do 30 kg.

Co można oddać?

wszystkie elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej, niemowlęcej,

buty połączone w pary,

akcesoria: np. torebki, plecaki,

dodatki: np. czapki, szaliki,

tekstylia domowe, np: koce, pościel (biżuterię, bieliznę, zabawki).

Fundacja podkreśla, że przyjmowane są rzeczy czyste, bez dziur czy plam oraz nadające się do wprowadzenia do drugiego obiegu.

Akcja potrwa do 23 listopada.