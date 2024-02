Skandal na wrocławskim komisariacie policji! Policjanci wykorzystywali bezdomnego do... poprawiania statystyk.

Bezdomny Ukrainiec został najpierw zatrzymany za włam do samochodu osobowego. Potem otrzymał akt oskarżenia o 26 przestępstw, których w rzeczywistości nie popełnił. Jak informują reporterzy programu "Państwo w Państwie", bezdomny przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i w zamian dostał od policjantów... hot doga.

Statystyki ważniejsze niż moralność?

Skandal został nagłośniony przez telewizję Polsat i program "Państwo w Państwie". Do dziennikarzy miał się anonimowo zgłosić jeden z wrocławskich policjantów, wiedzący o oszustwie. Opowiedział on reporterom o bezdomnym i głodnym mężczyźnie, który został "nakłoniony" przez funkcjonariuszy, by przyznał się do zbrodni, których nie popełnił.