Wrocław. Więcej pasażerów pojedzie autobusami i tramwajami MPK (SZCZEGÓŁY)

Przypomnijmy, wrocławskie MPK od początku maja jeździ według roboczego rozkładu jazdy. Na początku miesiąca z powodu bardzo restrykcyjnych norm były kłopoty z zabraniem wszystkich pasażerów, dlatego miejski przewoźnik naciskał na Ministerstwo Infrastruktury by nieżyciowe normy zliberalizować. Dwa tygodnie temu normy po raz pierwszy zostały poluzowane. Obecnie nastąpiło to po raz drugi.

MPK od poniedziałku może przewozić więcej wrocławian. Od 1 czerwca liczba pasażerów , którzy mogą wsiąść do tramwaju czy autobusu to 50% ogółu miejsc - stojących i siedzących. Przy czym jest zalecenie w rozporządzeniu, by co drugie miejsce siedzące pozostawało wolne.

- Coraz więcej ludzi korzysta z naszych pojazdów, widać to we Wrocławiu. Jeśli rząd decyduje się na otwarcie wkrótce kin, teatrów, działają restauracje czy bary, to musi iść w ślad za tym zmiana w komunikacji zbiorowej. Jesteśmy na to gotowi i co podkreślam – nie liberalizujemy w żaden sposób restrykcyjnych procedur sanitarnych, dotyczących czyszczenia i dezynfekcji naszych pojazdów, które wprowadziliśmy na początku pandemii – mówi Krzysztof Balawejder. Przypominamy przy okazji pasażerom, że w pojazdach bezwzględnie trzeba nosić maseczkę czy w inny sposób zakrywać usta i nos.

W praktyce od poniedziałku 1 czerwca w autobusach wrocławskiego MPK w zależności od marki i modelu będzie mogło jechać maksymalnie od 40 pasażerów w Solarisie do 83 w przegubowym Citaro albo 88 w przegubowym Volvo. W przypadku tramwajów będzie to od 47 w jednym wagonie tramwaju 204 WrAs, po 111 osób w pojeździe Pesa Twist.