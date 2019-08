Wrocław. W czwartek otwarcie galerii N-Park na Maślicach. Co w niej będzie?

N-Park realizujący ideę wygodnych zakupów blisko miejsca zamieszkania został zaprojektowany z myślą o komforcie klientów i oszczędności ich czasu. Witryny i oznakowania wszystkich sklepów są doskonale widoczne z przestrzeni parkingu, do którego przylega pasaż pieszy biegnący wzdłuż całego budynku.

Centrum przy ul. Maślickiej posiada przestronny parking naziemny, a tuż przy wjeździe na jego teren otwarta zostanie stacja benzynowa Orlen. Powierzchnia najmu N-Parku to ponad 5,3 tys. mkw. Działać tu będzie 11 lokali handlowo – usługowych. Poziom komercjalizacji obiektu przekroczył 98%. N-Park dysponuje jeszcze gotową do wynajęcia powierzchnią usługowo - biurową w niezależnym budynku.

N-Park na Maślicach to drugi projekt pod tą marką we Wrocławiu i trzecia inwestycja firmy Napollo w mieście.

Z pasażu zorganizowane są wejścia do poszczególnych salonów i lokali handlowych. Przejścia między parkingiem a pasażem są nisko- bądź bezprogowe, a miejsca postojowe odpowiednio szerokie, zaprojektowane w bezpośrednim sąsiedztwie placówek, co dodatkowo ułatwia klientom sprawne przemieszczanie się z zakupami. Na terenie N-Parku zorganizowane zostaną również miejsca do siedzenia oraz postoje dla rowerów.

„ - N-Park to wygodne zakupy, usługi i gastronomia blisko domu klienta. Centrum powstało w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, z ponad 33 tys. osób znajdujących w bezpośredniej strefie oddziaływania obiektu, tj. do 10 minut drogi.” – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji w Napollo. „ - Naszym celem było stworzenie w N-Parku optymalnego mix’u oferty zakupów codziennych oraz incydentalnych w kluczowych kategoriach produktowych od artykułów spożywczych, zdrowie i uroda, poprzez modę rodzinną, akcesoria, elektronikę, po usługi i gastronomię. Zależy nam jednak aby centrum działające tuż przy miejscu zamieszkania klienta, w otoczeniu dobrze rozwiniętej komplementarnej oferty handlowej, pełniło obok roli stricte zakupowej i usługowo - rekreacyjnej, reprezentowanej między innymi przez klub fitness i gastronomię, również rolę społeczną, dobrego sąsiedztwa, sprzyjającego spotkaniom, chociażby poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym, prozdrowotnym, warsztatowym czy włączanie się w lokalne inicjatywy osiedli integrujące społeczność jak pikniki czy przedstawienia. W ten sposób nasze obiekty wpisują się w trend tworzenia dobrze zorganizowanych obszarów nowoczesnego handlu a jednoczenie bliskich, wspólnotowych, z którymi mogą identyfikować się mieszkańcy.” - dodaje Dorota Beltrani.