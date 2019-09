Wrocław. Uwaga pasażerowie MPK. W tramwajach może was zaczepić policjant. Dlaczego?

Policjanci razem z uczniami klas policyjnych będą rozmawiać z pasażerami wrocławskiego MPK o rodzajach przestępstw i możliwościach reagowania w sytuacjach zagrożenia. Program "Komunikacją do bezpieczeństwa" skierowany jest do wszystkich, ale z największym naciskiem na seniorów, którzy najczęściej padają ofiarami oszustw.

Funkcjonariuszy i uczniów będzie można spotkać w tramwajach i autobusach wrocławskiego MPK dzisiaj, a później kolejny raz w październiku, w grudniu przed świętami, na wiosnę przed Wielkanocą, a także przed rozpoczęciem wakacji.

Policjanci będą nawiązywali kontakt z pasażerami MPK oraz informowali o tym, jakie zagrożenia czyhają na seniorów na co dzień, a także o tym, jak ich uniknąć. Każda osoba otrzyma również specjalną broszurę.

- Od początku tego roku na Dolnym Śląsku mieliśmy już 220 przypadków oszustw na wnuczka, policjanta, prokuratora i tym podobne. Z tego aż połowa pokrzywdzonych, to wrocławianie. W 2018 roku liczba oszukanych seniorów wyniosła ponad 300. To zdecydowanie za dużo, ponieważ niejednokrotnie osoby starsze tracą cały swój dobytek, kwoty od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wierzymy, że dzięki tej akcji profilaktycznej, wiedza odnośnie zagrożeń będzie wśród seniorów coraz większa - mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, insp. Dariusz Wesołowski.