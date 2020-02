Wrocław. Uwaga. 16 ulic bez prądu. Sprawdź, gdzie!

Prądu może nie być od godz. 7 do 16 pod następującymi adresami:

Fabryczna: Zarembowicza od 1 do 9 i od 2 do 12, Skarżyńskiego od 1 do 11 i od 2 do 26, Hallera od 135 do 153 i od 130 do 168, Aleja Pracy od 33 do 43 i od 24 do 42, Makowa od 41 do 49 i od 22 do 30, Odkrywców od 1 do 9 i od 2 do 6, Podróżnicza od 35 do 45 i od 28 do 44, Beniowskiego od 1 do 5 nieparzyste, Arctowskiego od 1 do 11 nieparzyste, Pionierska od 1 do 3 i 2.

Krzyki: Ułańska od 29 do 33 nieparzyste.

Śródmieście: Jedności Narodowej od 79 do 89 i od 100 do 112, Ołbińska 4, Słowiańska 16, Roosevelta od 1 do 21 i od 2 do 28 oraz dz.72/4 garaże, Kręta 3.