PESEL nr 22222222222. Łatwiej się nie da. Kto będzie jego szczęśliwym posiadaczem?

Z czego składa się PESEL?

Kto będzie szczęśliwym posiadaczem PESEL-u składającego się z samych dwójek?

Według systemu nadawania PESEL składający sie z samych dwójek trafi do dziewczynki. Wynika to z tego, że numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej. Ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym "0") dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn. Oznacza to, że numer 22222222222 otrzyma 1111. dziecko (dziewczynka). Jedyne co może stanąć na przeszkodzie to liczba dzieci urodzona w tym dniu.