Wrocław. Ukradli telefon, wpadli w lombardzie. Grozi im 10 lat więzienia

Policjanci Wydziału Prewencji i Patrolowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie od zdenerwowanego mężczyzny o kradzieży telefonu.

Na miejscu funkcjonariusze usłyszeli od 23-letniego wrocławianina, że podeszła do niego para i podczas rozmowy, kobieta wyciągnęła z kieszeni jego spodni telefon komórkowy. Kiedy zorientował się, co się dzieje, chciał odebrać telefon od kobiety i wtedy usłyszał od jej partnera, że zostanie pobity. Mężczyzna, obawiając się o swoje życie zrezygnował z konfrontacji, a następnie zaalarmował policję - informuje st. sierż. Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.