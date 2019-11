Wrocław. Tak w Elwro produkowano komputery Odra i kalkulatory. Zobacz archiwalne zdjęcia!

Elwro (1959–1993), w którym produkowano polskie komputery, mieściło się przy ul. Ostrowskiego 30 na wrocławskim Grabiszynie. Produkowano tam urządzenia elektroniczne, między innymi kalkulatory (w tym pierwszy polski kalkulator biurowy Elwro 105LN), komputery mainframe serii Odra i RIAD, osprzęt komputerowy – m.in. pamięci ferrytowe, elementy elektroniki wojskowej i inne. Na tej samej ulicy, pod numerem 22, działało także przyzakładowe technikum elektroniczne, tzw. EZN (Elektroniczne Zakłady Naukowe), obecnie przeniesione w inne miejsce. Początkowo Elwro miało produkować… telewizory, jednak nigdy nie uruchomiono ich produkcji. Zamiast tego zajęto się wytwarzaniem przełączników do telewizorów produkowanych w Warszawie i przez dwa lata było to główne źródło dochodów fabryki. Od 1963 zaczęto produkować komputery Odra 1003 i ZAM-21. Zakłady produkowały komputery następnych generacji – II i III. W 1975 rozpoczęto seryjny montaż komputerów Jednolitego Systemu R-32. Komputery serii Odra wyróżniała możliwość pracy z oprogramowaniem stworzonym przez inne firmy oraz możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych. Jeden z ostatnich egzemplarzy Odry wyszedł z użycia 18 lipca 2003 po 29 latach bezawaryjnej pracy jako główna sterownia dystrybucji wrocławskiego przedsiębiorstwa Hutmen. Kolejno wyłączono z eksploatacji w roku 2010 i 2012 (Mera Elzab Zabrze), Eksponat działający, znajduje się w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, jest to system zbudowany w oparciu o JC 1305 ODRA. W 1986 roku zakłady wyprodukowały próbną serię komputerów osobistych Elwro 800 Junior do użytku szkolnego przeznaczonych dla nauczycieli oraz dla uczniów. Rozwiązanie to zostało zaaprobowane przez ekspertów zajmujących się edukacją oraz informatyką jako najlepsze do edukacji informatycznej w szkołach. Od 1989 roku planowano rozpocząć produkcję komputerów wraz z oprogramowaniem na poziomie 30 tys. sztuk rocznie. Zobaczmy więc, jak produkowano Odrę, kalkulatory i inny sprzęt elektroniczny.

