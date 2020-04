Wrocław. Remont pętli tramwajowej na Osobowicach. Będą nowe tory i trakcja

Objazdy tramwajów, autobusy zastępcze W związku z pracami na pętli od 18 kwietnia tramwaje linii 14 i 24 pojadą przez most Osobowicki, ulicę Bałtycką i Żmigrodzką do pętli Poświętne.

18 kwietnia ruszą prace na pętli tramwajowej Zostaną tam wymienione torowisko i sieć trakcyjna oraz wybudowane nowe perony przystankowe. Potrwają one do końca wakacji.

To wszystko w ramach wielkiej inwestycji miasta, jaką jest przebudowa ulicy Osobowickiej drogi wojewódzkiej od mostu Milenijnego do ulicy Lipskiej. Powstanie tam nowa ulica 1,3 km, ścieżki rowerowe, chodniki, przystanki autobusowe, skrzyżowania. Przebudowujemy także kompleksowo sieci podziemne. Inwestycja kosztuje miasto ponad 33 miliony złotych – informuje Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Pomiędzy placem Staszica a placem Wyzwolenia na Osobowicach zostanie uruchomiona okresowa linia autobusowa 714, która będzie kursowała przez ulicę Reymonta, most Osobowicki, ulicę Osobowicką i Krotoszyńską.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 14 lub 24 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 714 do Osobowic oraz autobusem linii K i 142 (na odcinku pl. Staszica - Łużycka). W czasie epidemii autobusy będą jeździć co 10 minut, po jej zakończeniu z częstotliwością od 6 do 10 min.