Wrocław. Przy stadionie na Pilczycach sprawdzisz, czy masz koronawirusa (CENA TESTU, SZCZEGÓŁY)

W sprowadzeniu deficytowych w tej chwili środków ochrony pomógł jeden z wrocławskich dystrybutorów sprzętu medycznego, firma Halo-farm. Po każdym pobraniu następuje dezynfekcja rąk oraz zmiana rękawic na nowe. Samo pobranie trwa kilkanaście sekund, nie jest bolesne, następuje przy użyciu specjalnej żelowej wymazówki, którą z nosa lub gardła pobiera się znajdującą się tam wydzielinę oraz złuszczone komórki. Tak pobrana próbka trafia do próbówki, a następnie przewożona jest do laboratorium.

Wynik nawet po 24 godzinach

Laboratorium, które będzie dokonywało analiz wymazów, to wrocławskie Centrum Patologii Molekularnej Cellgen.

- Naszym celem jest takie prowadzenie procesu diagnostycznego, aby pacjenci otrzymywali wynik jak najszybciej. Na początku dajemy sobie więcej czasu, czyli do 48 godzin od pobrania, ale w kolejnym tygodniu będziemy chcieli ten czas skrócić do maksymalnie 24h od pobrania materiału. Analiza molekularno-genetyczna będzie wykonywana tzw. metodą real-time PCR (RT-qPCR). Jest to jedyna metoda rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, charakteryzująca się wysoką czułością i specyficznością bliską 100%. Zastosowana metoda pozwala na wykrycie infekcji nawet jeżeli badana osoba przechodzi ją bezobjawowo - mówi szef placówki dr Łukasz Fuławka.

Bezpłatne badania dla personelu medycznego

Aby wykonać badanie jako pracownik medyczny należy wcześniej przesłać zgłoszenie przez stronę https://testy-dla-medykow.pl/, wybierając laboratorium Cellgen. Jak mówi pomysłodawca akcji, dr Mateusz Tylko z przychodni Ginemedica, jej celem jest zwiększenie dostępności do testów na koronawirusa dla mieszkańców miasta. - Takie punkty powstały już w innych dużych ośrodkach i chcieliśmy, aby podobny jak najszybciej powstał we Wrocławiu. Kolejnym pomysłem, który rozwijamy, jest inicjatywa „Lekarze – lekarzom”. Chodzi o zapewnienie możliwości nieodpłatnego wykonania testu pracownikom sektora medycznego, będących na pierwszej „linii frontu”. Z własnych środków ufundowaliśmy kilkadziesiąt testów, które będą wykonane chętnym medykom, ale to kropla w morzu potrzeb, dlatego liczymy, że zgłoszą się do nas prywatni sponsorzy z naszego regionu, którzy zechcą ufundować testy dla pracowników branży medycznej, dodaje dr Mateusz Tylko.