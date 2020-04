Wrocław. Przedszkola, żłobki, muzea i obiekty sportowe na razie będą zamknięte. Kiedy otwarcie? (SZCZEGÓŁY)

Żłobki i przedszkola

We Wrocławiu mamy 125 miejskich przedszkoli i żłobków. Chodzi do nich ok 20 tys. dzieci.

Miasto Wrocław informuje, że jako organ prowadzący bierze odpowiedzialność za dzieci oraz za kadrę, która w tych placówkach pracuje. Z zebranych wśród rodziców deklaracji wynika, że 20% rodziców jest gotowa oddać dzieci pod opiekę przedszkoli, a ponad 30% rodziców pod opiekę żłobków.

Wg rządu zasiłki opiekuńcze będą wypłacane do 24 maja, takie rozporządzenie jest przygotowywane, a opieka instytucjonalna nad dzieckiem ma być dodatkiem, nie wymogiem.