Wrocław. Policja poluje na zombie. Lepiej schowaj smartfon!

- Szczególnie często mamy do czynienia z pieszymi zapatrzonymi w ekrany telefonów komórkowych, nie zwracających uwagi na to co dzieje się wokół nich – dodaje. Smartfonowi zombie - jak określa się takich pieszych - są pouczani, ale w szczególnie drastycznych przypadkach także karani mandatami. Za wtargnięcie na czerwonym świetle na przejście dla pieszych lub wejście na jezdnię poza nim, grozi mandat w wysokości co najmniej 50 złotych.