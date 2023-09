Uwaga, wypadek w Bielanach Wrocławskich. Są utrudnienia w ruchu, jedna osoba w szpitalu ZDJĘCIA

- Kierująca samochodem marki Skoda nie zachowała należytej odległości od poprzedzającego go samochodu marki Renault, a ten zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Kierująca skodą uderzyła w tył renault i dachowała. Pogotowie zabrało kobietę do szpitala, ale w stanie niezagrażającym życiu. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi - mówi młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.