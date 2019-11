Wrocław. Plac Nowy Targ zmieni się. Przeczytaj szczegóły!

- Formuła funkcjonowania targowiska jeszcze nie jest znana. Na ten moment za wcześnie na jakiekolwiek szczegóły, jest to obecnie przedmiotem analizy - wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Planowane zmiany na Nowym Targu to powrót do koncepcji sprzed dziewięciu lat. Tak naprawdę plac Nowy Targ pozostał niedokończony.