Miasto wraca do starego pomysłu. Na placu ma powstać restauracja i fontanna. W planach jest też targowisko.

- Formuła funkcjonowania targowiska jeszcze nie jest znana. Na ten moment za wcześnie na jakiekolwiek szczegóły, jest to obecnie przedmiotem analizy - wyjaśnia Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - Planowane zmiany na Nowym Targu to powrót do koncepcji sprzed dziewięciu lat. Tak naprawdę plac Nowy Targ pozostał niedokończony.

Według tamtej koncepcji na placu Nowy Targ miały powstać fontanna i pawilon o charakterze restauracyjno-kawiarnianym. Zorganizowano wtedy konkurs na zaprojektowanie fontanny, rozstrzygnięto go w październiku 2012 roku. Wygrała w nim Matylda Nowak, która za zwycięski projekt otrzymała nagrodę w wysokości 36 tys. złotych. Autorka zrezygnowała wówczas z podjęcia zlecenia na wykonanie fontanny. Wtedy koszt wybudowania fontanny szacowano na 1 mln 200 tys. złotych.Teraz trzeba byłoby ogłosić nowy konkurs. - Fontanna w końcu powróci na Nowy Targ. Jednak jak zostanie wyłoniony jej projekt, to przedmiot trwających ustaleń - dodaje Tomasz Myszko-Wolski. - Planujemy powrócić do koncepcji pawilonu na Nowym Targu, w którym mogłaby powstać restauracja lub kawiarni. W tym celu poszukiwany będzie partner prywatny dla tej inwestycji - dodaje Tomasz Myszko-Wolski.Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie to ta firma miałaby również sfinansować budowę całego pawilonu.Czy plac Nowy Targ się zazieleni? Możliwe jest postawienie nowych donic, ale to wszystko stoi na razie pod znakiem zapytania- Trzeba pamiętać, że na Nowym Targu w dwóch szpalerach rosną kasztanowce. Na pawilonie wejściowym do parkingu podziemnego już kilka lat temu pojawiła się zielona ściana z bluszczu. Na placu ustawione są donice z kolejnymi drzewami. Na ile to możliwe, staramy się ten teren zazieleniać, pamiętając, że pod placem znajduje się podziemny parking oraz schron - podsumowuje Tomasz Myszko-Wolski.