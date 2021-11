Wrocław. Pijana w sztok kobieta ukradła wędliny w jednym ze sklepów na Ołbinie. Ekspedientce groziła śmiercią (SZCZEGÓŁY)

- Kobieta za wszelką cenę chciała pozostać w posiadaniu skradzionego mienia, grożąc ekspedientce. Spotkanie z mundurowymi zakończyło się przewiezieniem zatrzymanej do policyjnego aresztu. O jej najbliższej przyszłości zadecyduje teraz sąd, ale już wrocławianka usłyszała zarzut kradzieży rozbójniczej - informuje policja.

Kryminalni z komisariatu przy Rydygiera w niedzielę przed południem podejmowali czynności wobec 41-letniej wrocławianki, która dopuściła się kradzieży sklepowej. Policjanci stwierdzili, że kobieta jest nietrzeźwa, a badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jej organizmie.

Właśnie w takim stanie wrocławianka postanowiła ukraść z jednego ze sklepów wyroby wędliniarskie wartości kilkudziesięciu złotych. Jakby tego było mało, kobieta nie chciała zwrócić skradzionego mienia ekspedientce, grożąc jej pozbawianiem życia.

Te "zakupy" zakończyły się zatrzymaniem 41-latki i przewiezieniem jej do policyjnego aresztu.

- Co prawda kradzież mienia tej wartości to wykroczenie, ale w tym przypadku należy mówić o kradzieży rozbójniczej opisanej w artykule 281 Kodeksu karnego i taki właśnie zarzut usłyszała kobieta. Jest to przestępstwo, za które można trafić za kratki nawet na 10 lat - informuje sierżant sztabowy Paweł Noga z wrocławskiej policji.