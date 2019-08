Wrocław. Osiedle Port Popowice coraz większe (ZDJĘCIA, CENY)

Mieszkania z widokiem na Park Zachodni znajdują się w budynku B, ten obiekt właśnie powstaje. Do sprzedaży trafiło już 144 mieszkań o powierzchni od 29 do 106 m kw., część lokali posiada balkony i tarasy o powierzchni od 8 do 104 m kw., z których można mieć widok właśnie na tereny zielone. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 7170 złotych, a kończą na 8120 złotych. W przypadku mniejszych mieszkań standardowa cena to 7900 zł za metr, a w przypadku większych - 7170 zł za metr kwadratowy.

- Budynek o zabudowie kaskadowej sięgać będzie 8. piętra w najwyższym i 3. w najniższym punkcie. Za jego projekt odpowiadają architekci z Pracowni Projektowej Maćków. Planujemy, że zakończenie realizacji budynku nastąpi w czwartym kwartale 2020 roku, wtedy też pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze – mówi Joanna Kubiak, dyrektor działu sprzedaży i marketingu.