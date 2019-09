Wrocław. Na ulicę Hubską przewrócił się słup trakcji. A chwilę temu był remont...

W niedzielę, 15 września, na ulicę Hubską przewrócił się słup trakcji tramwajowej - jeden z nowo zamontowanych na świeżo wyremontowanym odcinku, który został oddany do użytku w czerwcu.

Słup przewrócił się w taki sposób, że widać, jak został zamocowany do podłoża. I to wywołuje wątpliwości. Widać bowiem, że słup jest dokręcony do warstwy blachy, a ta z kolei przyspawana była do dwóch kształtowników stalowych. Dopiero one zostały zalane fundamentem betonowym. W niedzielę spaw puścił i słup przewrócił się na ulicę.

Świadek zdarzenia, z wykształcenia inżynier, ul. Hubską wracał właśnie z córką do domu. Nadesłał nam zdjęcia wraz z komentarzem: - Śruby muszą być bardzo dobrze zakotwione w betonowym fundamencie. Na zdjęciu widać bezczelną prowizorkę, jakby ktoś przyoszczędził na certyfikowanym fundamencie. Jeżeli inne słupy są zamocowane podobnie jak ten felerny, to mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem dla życia mieszkańców – napisał.