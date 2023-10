Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu: Czy osuwisko u podnóża jest niebezpieczne? - zdjęcia

Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu w budowie. Czy to osuwisko jest niebezpieczne?

Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu w budowie. Czy to osuwisko jest niebezpieczne?

Mieszkanka Wałbrzycha spaceruje alejką przy Harcówce bardzo często, zwykle w towarzystwie wnuczki. W niedzielne popołudnie zauważyła osuwające się skały i bardzo ją to zaniepokoiło.

- Ostatnio zauważyłam, że u podnóża wieży utworzyło się osuwisko z kamieni. Skały są zabezpieczane, ale okruchy nadal opadają. Obawiam się, że to może wpłynąć na budowę wieży - komentuje pani Katarzyna, nasza Czytelniczka ze Śródmieścia.

Prezydent Wałbrzycha uspokaja - wieża jest bardzo stabilna

- Nie, wieża jest posadowiona głęboko w ziemi w filarach, które są ustawione wiele metrów w skalne podnóże, tak że myślę, że to niema żadnego związku z tym i na pewno nie ma zagrożenia dla czegokolwiek - wyjaśnia włodarz Wałbrzycha.

- Wiem jak ta wieża jest posadowiona, a jest posadowiona - właściwie czasami mam wrażenie - nawet za bardzo solidnie, co kosztuje oczywiście - komentuje prezydent Roman Szełemej.

Istotnie, budowa tej niezwykłej i niepowtarzalnej atrakcji turystycznej ma kosztować 10,169 mln zł, a nadzór zastępstwa inwestycyjnego przedsiębiorstwa „Inwestbud” Sp. z o.o. z Wałbrzycha to dodatkowy wydatek 153 750 zł. Do tego trzeba też dodać koszt powstania projektu. Zadanie to finansowane jest z budżetu Miasta Wałbrzycha, zostało też dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.