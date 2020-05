Wrocław na kwarantannie, ale wciąż piękny. Zobaczcie! [FILM]

Kolejny film ukazujące Wrocław w czasie pandemii nakręcił Mariusz Biernacki. "Zrealizowałem krótki film pokazujący znane mi miejsca we Wrocławiu, zwykle tętniące życiem. Z czasem, wyłonił się obraz opustoszałego, pięknego miasta i ludzi, którzy w przeciwieństwie do czasu w którym nie było ograniczeń w przemieszczaniu się, wydają się jedynie dodatkiem do architektury Wrocławia. Hasło "Wrocław - Miasto Spotkań" nabiera innego znaczenia" - mówi autor filmu. Zobaczcie poniżej!