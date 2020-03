Wrocław. MPK nie będzie już informowało o tym, gdzie będą kontrole biletów

- Do tej pory systematycznie informowaliśmy o planowanych kontrolach biletowych MPK w komunikacji miejskiej. Zadecydowaliśmy jednak, że nie będziemy już tego robić. Zależy nam na budowaniu pewnej dojrzałości komunikacyjnej, która polega m.in. na tym, że każdy pasażer uczciwie płaci za bilet, gdy porusza się miejskim autobusem lub tramwajem. Niestety, niektóre nieuczciwe osoby korzystały z naszych informacji, by unikać płacenia za bilet. Zdarzały się również sytuacje, w których niektórzy tacy pasażerowie mieli do nas pretensje, że kontrole odbyły się na linii, na której miało ich nie być (i w ten sposób dostawały wezwanie do zapłaty, ponieważ nie posiadali ważnego biletu) - informuje Naskręski.