Wrocław: Kolęda 2022. Ile włożyć księdzu do koperty? Podajemy stawki za wizytę duszpasterską

Dla wielu księży to pytanie jest drażniące.

- Nie ma czegoś takiego jak dawanie pieniędzy za kolędę czy płacenie za kolędę - mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.

W teorii obowiązuje bowiem zasada "co łaska". W praktyce większość rodzin uznaje, że jednak wypada coś dać, tylko ile?

- To jest dowolna ofiara. Tak naprawdę to kwestia bardzo indywidualna i każda rodzina podchodzi do tego inaczej - mówi ojciec Jerzy Ditrich, proboszcz Parafii NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu. Kiedy dopytujemy, ile średnio dają wierni, odpowiada: - Średnia ofiara to ok. 50 złotych, ale to naprawdę zależy też od parafii.

W diecezji wrocławskiej pieniądze z wizyty duszpasterskiej są przeznaczone na: kurię, parafię i seminarium duchowne. Tylko część idzie dla księdza, który chodzi po kolędzie.