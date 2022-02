Wrocław. Historycy i farmaceuci odtwarzają staropolskie leki [ROZMOWA]

To czym leczyli się biedniejsi?

Były leki w wersjach dla ubogich: w postaci mieszanek ziołowych lub robione z tańszych odpowiedników. Przeważnie takie leki nie były sprzedawane w aptece, a przez wiejskich zielarzy, guślarzy, wędrownych sprzedawców. W aptekach raczej spotykano te leki, które były przygotowywane zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy medycznej.

Pan i pan zespół badacie właśnie te leki apteczne, które były trochę droższe i dla ludzi zamożniejszych.

Trudno jest jednoznacznie nakreślić granice między lecznictwem nazwijmy to ludowym, a tym które jest lecznictwem oficjalnym. Jeżeli mamy do czynienia z drogim, kosztowym lekiem, który zawiera wiele egzotycznych składników, jest sprzedawany w aptece i 3/4 społeczeństwa na niego nie stać, no to zdecydowanie nie jest to lecznictwo ludowe. Z drugiej strony, jeżeli są to proste leki złożone z ogólnodostępnych składników, albo terapie o charakterze pół magicznym, guślarskim, wówczas możemy uznać, że jest to lecznictwo ludowe. Ale po środku jest cała masa preparatów, leków, ziół, które były stosowane i tu, i tam.