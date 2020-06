Wrocław. Dzik zaatakował niedaleko galerii Magnolia Park (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło w pobliżu centrum handlowego Magnolia Park, przy ulicy Kwiskiej tuż przy ogródkach działkowych. Pani Paulina wraz z chłopakiem odwieźli poranionego psa do weterynarza, gdzie konieczne było przeprowadzenie kilku zabiegów chirurgicznych (na załączonych zdjęciach widać rany jakie odniósł pies). Pies ma się już lepiej.

Mimo że od zdarzenia minął już tydzień, trudno jej opanować emocje. - Chłopak próbował odgonić dzika, ale on – atakując psa - w ogóle nie reagował, uciekł dopiero po kilkunastu minutach – opowiada.

Głębokie rany i konieczna interwencja weterynarza to efekty spotkania z dzikiem niedaleko centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu. Dzik zaatakował psa wrocławianki, gdy wraz z partnerem spacerowali w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Kwiskiej.

Wydział Środowiska powinien też organizować odłowy zwierzyny, która zapuszcza się nawet w pobliże centrum Wrocławia. Robią to nie tylko dziki, które wzbudzają najwięcej emocji, ale też lisy, kuny, bobry czy sarny. W minionych dwóch latach do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło od mieszkańców ponad 800 zgłoszeń, w tym czasie odłowiono około 200 zwierząt.

Pani Paulina dopiero po kilku dniach zdecydowała się na telefon do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zgłoszenie ataku dzika. - Nie miałam pojęcia do kogo można w takiej sprawie dzwonić i kogo alarmować – wyjaśnia.

Przedstawiciele magistratu apelują, by w przypadku napotkania dzikiej zwierzyny zachować spokój i najlepiej powoli oddalić się nie wykonując gwałtownych ruchów. Nie powinniśmy też dokarmiać zwierzyny, ani podejmować żadnych działań „na własna rękę” w tym dotykać lub zabierać spotkane zwierzęta do domu.

Incydenty związane z dzikimi zwierzętami na terenie Wrocławia można zgłaszać dzwoniąc do Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu 71 770 22 22 (całodobowo) lub do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia +48 71 799 67 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45–15.45).

Możemy dochodzić odszkodowania za szkody

Mało kto wie, że można wnioskować o wynagrodzenie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, można zgłosić u dzierżawcy albo zarządcy danego terenu lub do odpowiedniego koła łowieckiego (listę obwodów łowieckich można znaleźć na stronie www.wroclaw.pzlow.pl)

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, odszkodowania wypłaca zarząd województwa. W takich sprawach można dzwonić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod numery: +48 71 770 43 35, 770 43 70, 770 40 68.