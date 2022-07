Zielony Wrocław? Floryści pokazali, jak mogą wyglądać zielone chodniki we Wrocławiu [WIZUALIZACJE]

Floryści z kwiaciarni i studia projektowego Mossmoss, pracują na co dzień, tworząc kompozycje kwiatowe w ogrodach, instytucjach i domach. Obserwując Wrocław, zauważyli wiele miejsc, które aż się proszą o to, by stworzyć z nich zielone oazy. Idą nawet krok dalej i proponują stworzenie w mieście, dostępnych dla wszystkich, zielonych pokoi.

- Jesteśmy praktykami i na własnej skórze doświadczyliśmy co to znaczy mieć ogród i się nim zajmować. Nasze ogrody muszą być samowystarczalne, nie mamy czasu na kolejny etat przy ich pielęgnacji. Można tak zaprojektować ogród aby był jak najmniej obsługowy. Oczywiście na początku, po posadzeniu należy go nawadniać, szczególnie jeśli są takie upały jak obecnie. Wychodzimy z założenia, że ogród musi być dziki, ma być pełen roślin i zwierząt. Nie lubimy ogrodów z trawnikami jak na Wimbledonie i roślinami sadzonymi od linijki. Ogrody mają za zadanie relaksować i odprężać. W moim prywatnym ogrodzie mieszkają sarny, przychodzą z pobliskiego lasu na jabłka, a wiosną obgryzają tulipany i wszystkie nowalijki. I bardzo mnie to cieszy! — opowiada Kasia Biała z Mossmoss.