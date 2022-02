Wrocław. Dostali mieszkanie socjalne, ale wciąż żyją w ośrodku dla bezdomnych. Od 2019 ZZK przesuwa termin ich przeprowadzki Nadia Szagdaj

Rodzina przebywająca w ośrodku dla bezdomnych dostała przydział na mieszkanie socjalne w 2019 roku. Od tamtej pory czeka na remont lokalu. Ten leży po stronie Zarządu Zasobu Komunalnego, który ciągle nie ogłosił na niego przetargu. Już teraz ZZK zapowiada, że rodzina przeprowadzi się do nowego miejsca w roku 2024. - Nasze dzieci nie wiedzą co to znaczy mieć "własny kąt" - opowiada pani Agnieszka.