Strażak ze Ścinawy wraz z rodziną potrzebuje pomocy! Spalił się ich dom Anna Ickiewicz

Mateusz Surgieniewicz jest strażakiem w OSP w Ścinawie już bardzo długo, jestem ojcem dwójki dzieci. W piątek stracił wszystko, na szczęście jego rodzinie nic się nie stało. Na ten moment Mateusz i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia. Do tej pory to On pomagał nam, teraz My możemy pomóc Mariuszowi i jego rodzinie.