Wrocław. Czy wschodnia obwodnica miasta w końcu powstanie? Na razie zabrakło na nią pieniędzy...

Dotychczas do użytku oddany jest tylko trzynastokilometrowy odcinek WOW od drogi wojewódzkiej 395 (rondo Iwiny) do Łanów. 29 lipca urząd marszałkowski podpisał z Budimeksem umowę o wartości 31 mln zł na wybudowanie 2,5-kilometrowego fragmentu od ronda Iwiny do ul. Grota-Roweckiego. Budowa tego fragmentu ma zakończyć się w 2021r. Z niespodziewanymi utrudnieniami mierzył się urząd marszałkowski w przypadku odcinka Łany – Długołęka. Wykonawca Strabag, po podpisaniu umowy na ok. 100 mln zł i wejściu na teren budowy, przekalkulował koszty i zażądał jeszcze 70 mln zł. Urząd skłonny był dołożyć jedynie 40 mln zł, wobec czego przez kilka miesięcy „trwały negocjacje”, jak lakonicznie informowali urzędnicy. Ostatecznie jednak i ten etap został unieważniony.

mat. prasowe