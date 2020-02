Wrocław. Czternastolatek tak bił swoją ofiarę, że miał krew na ubraniu

Policjanci z Psiego Pola chwilę po północy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w wyniku pobicia trafił do jednego ze szpitali. Poszkodowany mieszkaniec Wrocławia opowiedział, że kilkadziesiąt minut wcześniej padł ofiarą rozboju. Nieznani mężczyźni podbiegli do niego, kilkukrotnie uderzyli, a następnie zabrali jego telefon komórkowy oraz portfel z gotówką.

Po chwili okazało się, że pobity mężczyzna nie jest jedynym, który tej nocy padł ofiarą przestępstwa. Do mundurowych odezwał się mieszkaniec Wrocławia, który godzinę wcześniej również został zaatakowany przez nieznanych sprawców. On też w wyniku rozboju stracił telefon komórkowy, a także doznał obrażeń twarzy.

Policjanci szybko namierzyli sprawców tych ataków.

Sprawdzając rejon ulicy Obornickiej patrol wrocławskich wywiadowców zwrócił uwagę na młodego mężczyznę, który zachowywał się bardzo nerwowo. Kiedy policjanci do niego podchodzili próbował zerwać się do ucieczki, został jednak szybko obezwładniony. Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że to zaledwie 14-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Chłopak miał ślady krwi na ubraniu, a także charakterystyczne obrażenia na rękach, co mogło sugerować, iż brał udział w pobiciu. Jednak koronnym dowodem okazały się telefony komórkowe, ujawnione przez policjantów w kieszeniach 14-latka.