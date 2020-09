Wrocław. Człowiek uczy się na błędach? Ten kierowca BMW z pewnością nie... (ZOBACZ FILM)

Funkcjonariusze z dolnośląskiej grupy SPEED podczas patrolowania Wrocławia zatrzymali do kontroli osobowe BMW, którego kierowca pędził 154 km/h na odcinku, gdzie mógł jechać maksymalnie 70 km/h.

28-latek za to, że przekroczył prędkość aż o 84 km/h, został ukarany mandatem w kwocie 500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił na trzy miesiące prawo jazdy.

Co ciekawe, niewiele go to nauczyło. Godzinę później został ponownie zatrzymany przez inny patrol funkcjonariusze ze SPEED-a - po raz kolejny za przekroczenie prędkości.